Monte Mario choc | arrivano le piogge e la collina è a rischio crollo

(Di martedì 24 settembre 2024) Corsa contro il tempo in Campidoglio per mettere in sicurezza ladidalfrana prima della prossima allerta meteo. Dopo l'incendio del 31 luglio, che ha devastato la vegetazione lasciando scoperta un'ampia porzione di terreno, quell'area della riserva già soggetta a fenomeni di «scivolamento» adesso è sorvegliata speciale. Già il 4 settembre, come risulta a Il Tempo, in occasione dell'allerta gialla la Protezione civile di Roma Capitale ha inviato ai cittadini un'e-mail invitandoli a fare attenzione ed evitare di fermarsi con la macchina a ridosso del muro di contenimento, «per salvaguardarle (le auto, ndr) dal possibile dilavamento e caduta materiali in frana».