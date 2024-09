Lodi tutto pronto per il Festival della Fotografia Etica numero 15 Quello che c’è da sapere sull’evento degli sguardi sul mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)– Ila partire, in questo week-end, con la nuova edizione. È la 15esima, traguardo importante per una delle rassegne più rilevanticittà, che da quest’anno vuole alzare ancora di più il livello: si punta a superare i ventimila visitatori con cinque week-end di esposizione a partire dal 27 settembre, con 24 mostre, oltre 150 fotografi ufficiali più altrettanti del circuito off del, in totale quasi 300sul. Sono previsti anche 70 incontri e momenti, con visite guidate, approfondimenti e presentazioni. Ma si tratta di un calendario in divenire, con novità previste ogni fine settimana.