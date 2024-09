Le Non è la Rai fanno body shaming contro Ila al GF? Un gesto crea sgomento VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) I telespettatori del Grande Fratello più attenti hanno notato unpiuttosto sgarbato che Ilaria Galassi avrebbe fatto per imitare la coinquilina Ilaria Clemente. Le Non è la Rai hanno deciso di votare Ila nel corso della puntata di ieri del GF, cosa che ha fatto sorgere dei malumori. In seguito, però, tra le due Ilaria c’è stato un chiarimento, che sembrava aver appianato le divergenze. In queste ore, però, sta circolando sul web unpiuttosto increscioso in cui si vede la Galassi fare probabilmente dell’ironia sul corpo della coinquilina.