In Svizzera primo caso di suicidio assistito dentro la capsula Sarco | quattro arresti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L’hanno chiamata “”, è una cosiddetta “del” ed è stata pensata e realizzata dal medico australiano Philip Nitschke per semplificare ilautonomo: è stata messa in funzione per la prima volta a Sciaffusa, in. La donna che ha chiesto di sottoporsi al macchinario era americana, aveva 64 anni e soffriva da molti anni di gravi problemi legati a una deficienza immunitaria. Ad avvisare le autorità, lunedì 23 settembre, è stato uno studio legale che ha comunicato alla polizia che in una capanna vicino al confine con la Germania, era avvenuto un. Laè stata sequestrata e il corpo è stato portato all’Istituto di medicina legale di Zurigo per accertare le cause della morte.