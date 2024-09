Guardiola e il City sono ridicoli | secondo loro l’Arsenal doveva arrendersi e inchinarsi al bel gioco Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024) In questi giorni in Inghilterra c’è dibattito aperto sulle “arti oscure” del: ilsporco con il quale è riuscito a portare a casa un pareggio in 10 uomini in casa del Manchester. Il dibattito c’è perché i giocatori delhanno rinfacciato la condotta agli avversari: non si fa. Hanno rosicato, insomma. E giustamente ilsi chiede: cheno fare?noper non insultare il bel? Ma state scherzando? “A quanto pare, Bernardo e i suoi compagni di squadra avrebbero preferito cherispondesse a un cartellino rosso inscenando un comico crollo difensivo all’Etihad, come fecero nell’agosto 2021”, quando infatti persero 5-0. “Quel giorno non si lamentarono”. “Chiaramente, nello spogliatoio delc’è la convinzione chesia moralmente obbligato a far giocare la squadra dial proprio