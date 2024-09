Firenze | Al via il Bagno Viaggiante il bagno mobile per una società più inclusiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Questo progetto, ideato da Francesco Capecchi, proprietario diManutenzioni, in collaborazione con Massimiliano Chiuchiolo, progettatore del mezzo stesso, il Geometra Fabrizio Bertini, che ha curato il design, e Alessandro Masi di Arcadia Garage Lab, segna un passo avanti verso unapiù attenta alle esigenze delle persone con disabilità. L’idea del "" è nata due anni fa, durante la pandemia, quando le restrizioni sanitarie avevano reso difficile l’accesso ai servizi igienici nei cantieri. “I miei operai non potevano utilizzare i bagni e l’installazione di toilette chimiche non si è rivelata adeguata,” racconta Capecchi. Da quella necessità e dall’osservazione di un camper, è nato il progetto, che combina comfort, tecnologia e accessibilità per tutti.