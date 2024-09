Empoli sfida alla capolista D’Aversa cuore e testa | Voglio che la squadra non perda il suo Dna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) di Simone CioniUna partita da vivere con serenità, con la propria identità e provando a farsi un bel regalo. Questa, in poche parole, la presentazione che potremmo dare dell’odiernaall’Olimpico Grande Torino contro i granata, con in palio il pass per gli ottavi di Coppa Italia. Guai, insomma, a parlare di derby all’orizzonte e di scelte di formazione dettate ddi domenica prossimaFiorentina. "Noi dobbiamo ragionare una partitavolta, le scelte che farò domani (oggi per chi legge, ndr) le avrei fatte a prescindere dsuccessiva gara di campionato, perché vincere a Cagliari ha portato via tante energie fisiche e mentali. I ragazzi hanno dato più del loro cento per cento – precisa Roberto–.