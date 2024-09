Disclaimer | Cate Blanchett è il bersaglio di un' oscura vendetta nel trailer della serie Apple TV+

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Laevento in arrivo in streaming è stata diretta dall'acclamato regista Premio Oscar Alfonso Cuarón Kevin Kline vuole rovinare la vita di, come si vede nell'ultimoprossimaevento diTV+,. Laè stata ideata dal regista cinque volte premio Oscar Alfonso Cuarón (Gravity) e segna il suo ritorno alle produzioni per il piccolo schermo in oltre un decennio, con la sua riconoscibile impronta visionaria. Oscuro, contorto e pieno di intrighi, il teaser offre al pubblico solo un assaggio di ciò lo attenderà quando ladebutterà con i primi due episodi in streaming l'11 ottobre. Nel frattempo, su queste pagine potete già leggere la recensione di