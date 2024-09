Civitanova film festival Oggi il lavoro di Lucibello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Continua la decima edizione del, in città fino a domenica. In programma,alle 17.30, la proiezione dei corti più rappresentativi della storia del, dal 2015 ad(sala Cecchetti della biblioteca Zavatti); alle 21.15 al cine-teatro Cecchetti il"Non riattaccare" di Manfredi, alla presenza del regista e della produttrice Giulia Rosa D’Amico (ingresso 5 euro, ridotto 4). Il lungometraggio, ispirato all’omonimo romanzo di Alessandra Montrucchio, fa luce sui dissidi interiori che portano un uomo a voler porre fine alla sua vita in epoca Covid; la sua ex fidanzata Irene sfiderà le restrizioni per cercare di salvarlo. Domani continua la retrospettiva su Franco e Ciccio con la proiezione al Cecchetti, alle 17.30, di "Le avventure di Pinocchio" di Comencini; alle 21.15 proiezione dei corti in concorso.