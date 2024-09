Buy Tuscany a Pisa attesi oltre 150 operatori turistici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - "Per due giorniospiterà150provenienti da tutto il mondo per conoscere e scoprire le opportunità di visita nella nostra città e nell’ambito turistico ‘Terre di’ che comprende 26 Comuni della provincia. Sarà una ottima occasione per promuovere il territorio e le nostre eccellenze", così l’assessore al turismo del Comune di, Paolo Pesciatini nel presentare la sedicesima edizione di Buy, l’evento organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta turistica toscana e domanda internazionale che si svolgerà, per la prima volta, ada mercoledì 25 a giovedì 26 settembre.