Bergamini e l’ingresso nell’Unione democratica internazionale | Orgogliosi di esserci

(Di martedì 24 settembre 2024) "Il dipartimento esteri é orgoglioso di annunciaredi Forza Italia, la più grande alleanza globale di centrodestra, che vanta fra i suoi fondatori Helmut Kohl e Margaret Thatcher e da 40 anni promuove i nostri valori nel mondo". Lo comunica la vicesegretaria di Forza Italia, Deborah(foto). Dalla deputata un ringraziamento al presidente dell’associazioe, l’ex primo ministro canadese Stephen Harper, "e a tutti i membri, per il supporto unanime che ha permesso di compiere questo ulteriore passo verso il consolidamento del ruolo di Forza Italia in politica estera". Il suo giudizio: "Siamo attrattivi e sempre più il centro di gravità permanente della politica italiana, come auspicato dal segretario nazionale Antonio Tajani".