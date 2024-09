Via vai di mezzi pesanti lungo Corso Garibaldi Fioretti incalza | Sfruttare le aree periferiche per gli eventi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nell’ultimo weekend abbiamo notato un via vai die autoper un evento che si è tenuto a Piazza Roma. Naturalmente ben venga l’organizzazione die iniziative, a patto che si rispettino le regole e a patto che interessino tutta la città e le sue”. – così in una nota Florianaconsigliere comunale del Partito Democratico. “E’ chiaro infatti che il transito in un’area pedonale, per quanto giustificato dal carico e scarico di merci, sedie, materiali, così come il parcheggio in un’area come Piazza Roma, alla lunga danneggino gli arredi urbani e la pavimentazione, creando anche disagio ai pedoni e ai residenti.