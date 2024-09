Tornano a casa dopo una serata tra amici e la trovano svaligiata… Caccia ai ladri in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una coppia di Colle Tenne è stata vittima di un furto nella propria abitazione mentre era fuori per incontrare degli. La rapina è avvenuta nelladi ieri, intorno alle 23:30, quando i proprietari erano usciti per un paio d’ore. Al loro rientro, hanno immediatamente notato che qualcosa non andava. Il furto e la cassaforte tagliata Isono riusciti a introdursi ine hanno utilizzato un frullino per tagliare la porta della piccola cassaforte. Al momento del ritorno della coppia, gli ambienti erano ancora pieni di fumo, segno che i malviventi erano fuggiti da poco. L’allarme furti e le indagini dei Carabinieri L’episodio riporta in auge l’allarme furti nelle campagne tra Cori e Rocca Massima, dove si sospetta che la banda possa agireaver osservato le abitudini delle vittime o addirittura seguendole per segnalare eventuali rientri imprevisti.