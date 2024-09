Thunderbolts* finalmente il primo trailer on line!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)ilon! Marvel Studios hadiffuso ilufficiale di, dopo i leak dal San Diego Comic Con e dal D23. E’ stato diffuso anche ilposter ufficiale.il poster del filmChi fa parte della squadra dei Thunderbolts della Marvel? Come accennato, non tutti i membri del cast deierano visibili nelfilmato del film. Questo porta a chiedersi come sia l’intero roster della squadra titolare. Evidentemente, cinque dei membri dei Thunderbolts sono Red Guardian e Yelena Belova di Vedova Nera, Ghost di Ant-Man and the Wasp, Bucky Barnes di Captain America e U.S. Agent, che ha debuttato in The Falcon and the Winter Soldier. Gli altri due membri della squadra che non vengono mostrati nel filmato della Marvel sono personaggi a dir poco interessanti.