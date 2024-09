Tenta di violentare una ragazza lei riesce a scappare e chiede aiuto L’aggressore si salva dal linciaggio grazie alla polizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Hato di abusare di unadi 19 anni ma lei si è divincolata, è fuggita e ha chiesto. E’ successo a Palermo, in via don Minzoni. L’autore deltivo di violenza, un 57enne, è stato individuato dai soccorritori dellache hanno cominciato a inseguirlo e ad aggredirlo. Sono servite diverse pattuglie dellaperrlo dal, calmare i presenti e ristabilire l’ordine. Il 57enne è stato identificato e gli agenti hanno raccolto la testimonianza della giovane. Le indagini sono in corso. L'articolodiuna, leisidalproviene da Il Fatto Quotidiano.