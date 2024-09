Tendenza borse autunno 2024 ecco quali devi avere nel tuo armadio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) I sogni son desideri? Freud direbbe di sì, eppure l’aver sognato per un anno intero di sfilare per le strade con gli avambracci accessoriati dei piccoli grandi capolavori di pelletteria, che abbiamo solo potuto ammirare da ben lontano sulle passerelle dedicate all’-inverno/25, già la dice lunga. Ora, e finalmente, è arrivato il momento in cui tali desideri possono essere tramutati in realtà: lediper la stagione fredda alle porte mostrano grande ecletticità, vanto che rischia di mettere fortemente in crisi tutti gli animi indecisi per natura. I modelli attualmente in voga mostrano sbalzi d’umore degni del clima a far loro da sfondo, spaziando da tote bag dalle dimensioni di un attico extralusso a micro gioielli da polso.