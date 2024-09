Silvio D’Arzo | semplice e indimenticabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 – Esistono romanzi indimenticabili, ma ci sono anche molti racconti indimenticabili, che hanno la stessa potenza letteraria di un grande romanzo, basti pensare all’immenso ?echov. Uno dei racconti cui penso spesso, nonostante lo abbia letto ormai molti anni fa, è Casa d’altri di(pseudonimo di Ezio Comparoni 1920/1952), che Montale definì il racconto perfetto. Non me ne voglia il grande poeta, se almeno per me definire perfetta una creazione umana significa toglierle qualcosa, perché le opere d’arte sono forse il cammino di un artista (con o senza apostrofo) verso la ricerca della perfezione, ma non la perfezione, che somiglia più a una pietra sotto la quale si seppellisce tutta la sua opera. Ma andiamo avanti.