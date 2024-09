Sicurezza Conte | Non è più il momento degli slogan ma di dare risposte vere a questa emergenza

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 23 settembre 2024) ROMA – “Giacomo a Mestre è morto accoltellato per difendere una ragazza da una rapina. A Molfetta far west con spari in un locale con Antonella appena 19enne rimasta uccisa. Ogni giorno nelle città le persone sono in balia di episodi di violenza, aggredite e derubate da baby gang e organizzazioni criminali. Ultimamente avevo lanciato l’allarme sul tema dellanelle nostre città, con le rapine in strada che nel 2023 sono cresciute del 24,5% rispetto al 2019. Chi oggi è al Governo aveva illuso tutti di voler risolquesto problema con post di odio sui social, con provvedimenti spot come quello sui rave o trasferendo agenti in Albania mentre qui da noi mancano 22mila unità fra Polizia e Carabinieri. Non è più ilma di, con investimenti e risorse anziché chiacchiere”.