Re Carlo ultime notizie | sotto pressione per la totale demolizione del Principe Andrea

(Di lunedì 23 settembre 2024) Per Re, è un periodo difficoltosodiversi aspetti: il suo Regno è statoposto a innumerevoli difficoltà. Ha annunciato di avere il cancro, ha visto sua nuora, l’amata “figlia” che non ha mai avuto, Kate Middleton,porsi alla chemioterapia preventiva. E ancora i problemi con i Duchi del Sussex e, non ultimo, la spina nel fianco, suo fratelloe lo scandalo che lo ha coinvolto nel Caso Epstein. Che ora mette il Re e la Famiglia Reale al completo. Re, le difficoltà con ilUn “film dell’orrore”, queste sono le prime parole dei tabloid inglesi su A Very Royal Scandal, la nuova miniserie che mette in forte difficoltà il Palazzo. Per Re, i problemi non sono finiti: la miniserie su Prime vede al centro l’intervista che ilha rilasciato nel 2019 per spiegare la sua posizione nei confronti del Caso Epstein.