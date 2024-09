Pil Italia rivisto al ribasso dall’Istat E la Germania piomba in recessione tecnica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 – Dati in chiaroscuro per l’economiana. Mentre lain una “”, l’Istat nell’aggiornamento dei conti pubblici 1995-2023 rivede alil tasso di variazione del Pil in volume per il 2023: da 0,9 di marzo all’attuale 0,7%. Buone notizie, invece, sul fronte del debito, che l’Istituto di statistica stima in miglioramento rispetto ad aprile. Il Pil Sulla base dei nuovi dati, nel 2022 il Pil in volume è aumentato del 4,7%, al rialzo di 0,7 punti percentuali, nel 2021 è cresciuto dell’8,9%, con una revisione di +0,6 punti percentuali. Nel 2023 gli investimenti fissi lordi sono aumentati in volume dell’8,5%, i consumi finali nazionali dell’1,2%, le esportazioni di beni e servizi dello 0,8% mentre le importazioni sono scese dello 0,4%.