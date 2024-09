Onu Meloni Riforma ha un senso se viene fatta per tutti

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 23 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Nessuno Stato può efficacemente governare da solo le sfide di questo tempo e per questo l’Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Ogni organizzazione è efficace se le sue regole sono giuste e condivise. Per questo siamo convinti che qualsiasi revisione della governance non può prescindere dai principi di uguaglianza, democraticità e rappresentatività. Laha unsepere non per alcuni. Non ci interessa creare nuove gerarchie e non crediamo che esistano Nazioni di serie A e serie B, ma cittadini che hannogli stessi diritti”. Così la premier Giorgia, nel suo intervento al Summit of the Future nell’ambito dei lavori della 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite.