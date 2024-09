Ofelia Passaponti Miss Italia La senese conquista la corona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) PORTO S.GIORGIO (Fermo) Otto anni dopo la Toscana ha nuovamente una, la sesta della storia. Ed è. Nel 2016 fu la fiorentina-pratese Rachele Risaliti, ora lo scettro di bellezza più ambito lo indossa, 24 anni, laureanda magistrale in strategia e tecniche della comunicazioni all’Università di Siena. Una sportiva vera che pratica pallavolo che ha deciso di concorrere per aumentare la propria autostima. L’arrivo al fotofinish è stata una lotta a tre tra, la sarda di Iglesias Elisa Armosini, 19 anni e la coetanea Mariama Diop, unica ragazza di colore in gara, nata a Treviglio e vive a Caravaggio, i suoi sono di origine senegalese., vincitrice della ottantacinquesima edizione del concorso di bellezza più longevo d’, è stata protagonista di un percorso straordinario iniziato nelle selezioni regionali.