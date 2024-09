Meloni Piano Mattei un modo nuovo di cooperare con l’Africa

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 23 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dobbiamo pensare inla cooperazione tra le nazioni. L’Italia lo ha fatto per esempio con il, undi investimenti pensato percon le nazioni africane attraverso un approccio che non è né paternalistico né caritatevole né predatorio ma basato sul rispetto e sul diritto per ciascuno di competere ad armi pari. E’ la nostra ricetta per promuovere lo sviluppo di un continente troppo spesso sottovalutato, per costruirne la stabilità e garantire un diritto che fino ad oggi è stato negato a troppi giovani: il diritto a non dover emigrare”. Lo ha detto il premier Giorgianel suo intervento al Summit of the Future nell’ambito dei lavori della 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. x09/sat/gtr (Fonte video: Nazioni Unite. Coperture di Stefano Vaccara) Unlimited News - Notizie dal mondo