Meloni all' Onu | scenario complessoagire

(Di lunedì 23 settembre 2024) 18.25 In uno "così complesso" come quello attuale "non abbiamo altra scelta che agire. Viviamo un tempo di crisi ma le crisi nascondono sempre anche un' opportunità", no a "tentennamenti".Così la premierall'Onu citando anche "l'inaccettabile aggressione russa". "Nessuno Stato può governare da solo le sfide", l'Italia "convinta sostenitrice del multilateralismo" ma non sia club per "inutili documenti". C'è "l'urgenza delle decisioni".Riforma Onu? Sì se con "regole giuste e condivise", no a "Nazioni di Serie A e Serie B", afferma.