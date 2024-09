Lorenzo al Grande Fratello squallido su amore tossico | Signorini lo bacchetta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il2024 ha aperto le porte da appena una settimana, e già emergono dinamiche particolarmente interessanti tra i concorrenti. Uno degli episodi più discussi all'interno della Casa riguarda le recenti dichiarazioni diSpolverato sulla sua ex fidanzata, che lui stesso ha definito come una relazione tossica. Durante una conversazione con Ilaria Clemente, Enzo Paolo Turchi e altri inquilini, il giovane ha condiviso dettagli personali del suo passato sentimentale. "L'non è?", ha chiesto retoricamente, dimostrando una certa immaturità nel comprendere le dinamiche di una relazione sana. Ilaria Clemente, cercando di consigliarlo, ha risposto in modo sincero: "Devi lavorarci,".Spolverato ha continuato a parlare del suo passato amoroso, ammettendo senza troppi filtri che non voleva vedere la sua ex felice.