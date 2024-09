Lecce Vs Sassuolo | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 settembre 2024) Gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Pur essendo la salvezza l’obiettivo principale, le due squadre vogliono regalarsi il passaggio del turno dove troveranno il Milan.vssi giocherà martedì 24 settembre 2024 alle ore 16 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini hanno dovuto già affrontare un turno di Coppa Italia dove hanno eliminato il Mantova per 2-1. La condizione attuale è buona, nonostante il pareggio casalingo contro il Parma nell’ultima uscita di campionato, che fa il paio con quello precedente per un inizio di stagione non semplice dove la vittoria è arrivata solo una volta. Anche gli emiliani hanno sulle gambe un turno di questa competizione eliminando il Cittadella per 2-1.