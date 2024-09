Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 23 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di232024 Ariete Forte potenziale creativo e ottimismo, anche se non tutte le questioni pratiche e non tutti i rapporti funzionano a perfezione, ma voi avete il grande dono di portare speranza e gioia di vivere alle persone vicine, amici, gente con cui lavorate. Venere saprà premiarvi da oggi è nello Scorpione e vi dà una forte passionalità, quella che Marte e Sole vi negano. Cautela nella salute, le vie respiratorie, digestione, ansia. Toro Tutto bene sul fronte finanziario e del lavoro, Sole e Mercurio saranno insieme nel punto giusto per la vostra attività. L'intuito per gli affari, la voglia di lavorare è grande, ma potreste realizzare meno del previsto a causa della non perfetta forma fisica.