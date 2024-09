Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi 23 settembre | orari tv programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Seconda giornata deidisu strada a Zurigo.si disputeranno le prove a cronometro maschili nelle categorie juniores e Under 23. L’Italia prova a conquistare qualche altra medaglia dopo le due meravigliose vinte ieri da Filippo Ganna (argento) ed Edoardo Affini (bronzo), battuti solamente da un eccezionale Remco Evenepoel. I primi partire saranno i ragazzi della categoria juniores. In casa Italia si punta su Andrea Donati e Lorenzo Mark Finn. I principali favoriti sono il norvegese Felix Orn-Kristoff, campione europeo in carica, ma anche lo spagnolo Hector Alvarez Martinez, il francese Paul Seixas, il tedesco Paul Fietzke, il britannico Finlay Tarling (fratello di Joshua), l’australiano William Holmes e l’americano Ashlin Barry. Tra gli Under 23 l’Italia si affida a Bryan Olivo ed Andrea Raccagni Noviero.