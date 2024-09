Biometano dalle vinacce Bonollo accelera sulla sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) PRODURRE metano dagli scarti di lavorazione della grappa. In nome di un’economia circolare che parte dalla vigna e finisce nella rete di Italgas, dove lepossono offrire un contributo importante alla decarbonizzazione dei consumi. Succede a Conselve, in provincia di Padova, dove Distillerieha messo in esercizio un impianto per la produzione diche utilizza i residui liquidi dei processi di distillazione e lavorazione della vinaccia per generare un gas rinnovabile che può essere utilizzato per il riscaldamento, la produzione di energia elettrica e per l’autotrazione. Il nuovo impianto, per il quale sono stati investiti 2 milioni di euro più 500mila per l’allacciamento, produce una media di 10.000 metri cubi dial giorno, per un totale di circa 2,5 milioni di metri cubi all’anno.