A4 Milano-Brescia il programma delle chiusure notturne dei caselli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bergamo. In considerazione del peggioramentocondizioni meteorologiche, sulla A4, è stata annullata la chiusura della stazione di Seriate, che era prevista dalle 21 di questa sera, lunedì 23, alle 5 di martedì 24 settembre. Inoltre è stato modificato il, sulla stessa A4, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, di pavimentazione e di rifacimento della segnaletica orizzontale. Dalle 21 di lunedì 23 alle 5 di martedì 24 settembre sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni,. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago e di Capriate. Sarà chiusa la stazione diovest, in uscita per chi proviene da. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione diCentro o di Ospitaletto.