Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024)DEL 22 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRAOSTIENSE E PONTE GALERIA: I TRENI REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 15 MINUTI; E VENIAMO ALLE NOTIZIE DELLA VIABILITA’ PARTENDO DALLA A24-TERAMO, DOVE ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE DELLA CITTA’; PROSEGUENDO SULLA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral