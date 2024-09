Va cambiata la gestione dei boschi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) È un ruolo crescente quello delle Associazioni fondiarie lombarde (Asfo) nellasostenibile del territorio. Una governance associata di terre e foreste per promuovere la protezione, la valorizzazione e la sostenibilità delle risorse naturali. Il secondo convegno regionale delle Asfo si è svolto ieri a Brinzio, dove ha sede il Parco del Campo dei Fiori. Proprio il territorio dove si è sviluppato il primo caso in provincia di Varese, con la Asfo Valli delle Sorgenti costituita nel 2021 su iniziativa di Comune di Luvinate, Parco Campo dei Fiori e alcuni privati per ladeidel territorio del parco. Il sindaco di Luvinate, nonché presidente dell’Asfo, Alessandro Boriani ha raccontato le finalità di uno strumento nato dopo l’incendio del 2017 e le colate detritiche degli anni successivi.