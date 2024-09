Torna ‘Radio eco studio 88’ sempre nel segno di Johnny Giordano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) San Colombano al Lambro (Milano), 22 settembre 2024 - Dopo 19 anni di “silenzio”, a San Colombanoa parlare e fare musica la miticaeco88’. L’emittente radio, che trasmetterà finalmente ancora e in diretta, era nata nel 1980 ed è stata chiusa nel 1995. Ora sbarca sul web e spera di incontrare fortuna tra nuove generazioni e nostalgici. Negli anni Ottanta, per gli attuali 50enni e 60enni del paese, questa radio è stata una vera e propria amica quotidiana. Erano gli anni delle radio libere, dei vinili e gli amici del bar. C’era poco, ma si erafelici. E le voci di chi teneva in vita i programmi erano molto gradite. Ora il palinsesto è provvisorio, con circa 20 appuntamenti settimanali, ma l’intenzione è di arricchirlo,in diretta. Con programmi dal lunedì alla domenica.