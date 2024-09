Situazione critica nel Mediterraneo l’Ong Open Arms | Soccorse 260 persone in poche ore molti minori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo i soccorsi operati nelle scorse ore (150in poco meno di 48 ore) il veliero Astral della ONG, salpato dal porto di Marsala lo scorso martedì per la missione 112, dal pomeriggio di sabato a domenica mattina ha operato altri tre soccorsi di imbarcazioni in difficoltà, mettendo in sicurezza 263. “LanelCentrale è molto complessa – denunciano dalla ONG-. Continuiamo a registrare l’arrivo di barche di ferro e numerosi. Nonostante gli accordi con paesi come Libia e Tunisia, la presenza dellein mare non cambia ma esaspera le condizioni di partenza” Nel pomeriggio e nella sera di sabato 21 settembre, Astral ha prestato soccorso prima a un’imbarcazione di metallo proveniente dalla Tunisia con a bordo 47tra cui una donna e un bambino.