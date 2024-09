Roma si è dimessa Lina Souloukou

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – L’AScomunica che l’amministratore delegatoha rassegnato le dimissioni. “Ringraziamoper la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali”, si legge in una nota, nella quale si assicura che “la proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale“. Cari Friedkin, ma perchè non parla mai nessuno? Alcune domande possibili Finita sotto scorta, minacciati i figli piccoli Le dimissioni dell’ormai ex ad arrivano dopo essere stata messa sottoscorta. Finita nella bufera dopo l’esonero di De Rossi, alla Ceo è stato assegnato un servizio di protezione.