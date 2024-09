Omicidio a Cuba l’appello | Condannato ma innocente nuove prove mi scagionano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Modena, 22 settembre 2024 – Dopo 14 anni di reclusione in una angusta cella a, potrebbe esserci una svolta nel caso dell’artigiano mirandolese, oggi 57enne Angelo Malavasi, in carcere dal 2010 dopo la condanna a 25 anni per la morte di una dodicenne, avvenuta nell’ambito di un festino a base di droga e sesso a Bayamo. Infatti un elemento nuovo e importante lo scagionerebbe dalla terribile accusa: le ‘carte’ dimostrerebbero che in quei giorni Malavasi si trovava altrove. In carcere insieme al 57enne, nato e cresciuto a Mirandola (due anni prima dell’arresto si era trasferito a Casalgrande, nel Reggiano) erano finiti anche il fiorentino Simone Pini e Luigi Sartorio, di Vicenza.