MotoGP gara GP Emilia Romagna Misano oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

(Di domenica 22 settembre 2024) Lasi prepara a disputare ladomenicale del Gran Premio dell’. Il circuito diadriatico ospita una corsa lunga 27 giri, in cui i piloti si sfideranno nel tentativo di trovare la gloria sul territorio italiano. La pole position è stata conquistata da Francesco Bagnaia, che ieri ha ottenuto la vittoria nellasprint davanti a Jorge Martin. La lotta al titolo è più equilibrata che mai, con lo spagnolo della Prima Pramac ancora in testa al mondiale, ma con il ducatista alle spalle per solo quattro punti. VAI ALLATESTUALE Laavrà inizio alle 13:00 di domenica 22 settembre. L’appuntamento sarà trasmesso insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, accessibili previo abbonamento. Sarà possibile seguire in live la corsa anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.