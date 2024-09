Marco Velo dopo la cronometro dei Mondiali | Resta un po’ di amaro in bocca la miglior cronometro di Ganna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Risultato storico in casa Italia aidi ciclismo su strada: a Zurigo Filippoed Edoardo Affini trovano due medaglie nella prova aindividuale maschile, chiudendo al secondo e al terzo posto alle spalle di un mostruoso Remco Evenepoel. Ad elogiare i propri ragazzi,, commissario tecnico dell’Italia per quanto concerne le prove contro il tempo: “Sono strafelice, però mi rimane un po’ di amarezza perché comunque hanno fatto entrambi un’ottima, Pippo è volato nel finale e,che in salita ha fatto lo stesso tempo di Remco, ero super fiducioso che se la potesse giocare. Gli ultimi chilometri guadagnava più di un secondo al chilometro su Remco, non ho ancora capito come ha fatto a perdere quasi dieci secondi tra primo e secondo intertempo, ma era un percorso molto più adatto al belga con quegli strappi, lui è molto più leggero.