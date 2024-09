L' uscita pubblica e la nuova foto di Kate che lascia ben sperare | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Un giorno importante per gli affezionati sostenitori diMiddleton. La principessa del Galles, che con un video girato insieme alla famiglia aveva da poco annunciato la fine della chemioterapia, è stata avvistata insieme al marito, il principe William, mentre si recava in chiesa insieme a re Carlo III e alla regina Camilla vicino alla tenuta reale di Balmoral in Scozia. A documentarlo alcuni scatti che stanno già facendo il giro del web. La coppia era in auto e la futura regina è sembrata serena.   ? Catherine spotted going to church this morning with William in Scotland near Balmoral! King Charles and Queen Camilla were also there.Middleton pictured for the first time since her cancer updatehttps://t.