La Rosa della Vendetta anticipazioni puntata di stasera 22 settembre su Canale 5 | Vefa trova la spia

(Di domenica 22 settembre 2024) Ecco cosa accadrà nei prossimi episodisoap turca La(Gülcemal), in onda– domenica 22– su5.La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alle 00:05 circa. Pronti a scoprire cosa succederà?Ladel 22Deva si è rifugiata nella casa di campagna del nonno insieme a suo padre Ibrahim e sua sorella Ipek. La giovane chiama Gara per scusarsi di essere partita senza salutarla, senza però darle il nuovo indirizzo per paura che Gülcemal possa scoprirlo. Durante la conversazione viene però a sapere che lui – nell’ultimo mese – è sempre rimasto chiuso nella sua stanza.