Giani chiede lo stato di emergenza Triberti spinge | Decine di isolati

(Di domenica 22 settembre 2024) L’alluvione di questi giorni che ha colpito la Toscana e in particolare l’Alto Mugello continua a far sentire i suoi effetti. Per fortuna non ci sono state vittime ma le frane, gli smottamenti e le interruzioni di strade che hanno interessato Marradi, Palazzuolo Sul Senio e Firenzuola continuano a tenere bloccate in casadi famiglie. "Una prima ricostruzione ci porta ad individuare danni per circa 5 milioni – spiega il presidente, – Rimaniamo perplessi che il Governo, nel dichiarare lolo abbia fatto per l’Emilia Romagna e per le Marche ma non abbia considerato la Toscana". Il presidente rende noto che domani, probabilmente,rà lod’. Danni minori rispetto all’alluvione del 2023, ma comunque devastanti. Abbiamo chiesto al sindaco di Marradi, una panoramica sullodell’arte nel Comune mugellano, tra i più colpiti.