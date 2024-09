F1 gara GP Singapore replica in chiaro | orari programma e come seguirla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) La F1 è pronta a vivere ladel Gran Premio di, diciottesimo appuntamento del mondiale 2024. Il Circus disputa una delle corse più attese dell’anno, in scena sotto le luci notturne singaporiane. I venti piloti più veloci al mondo sono chiamati a disputare 62 giri nel Gran Premio più difficile dell’anno dal punto di vista fisico. Le caratteristiche del circuito cittadino e le alte temperature portano i protagonisti a disidratarsi in fretta, tanto da perdere fino a sette chili del proprio peso corporeo in sudore. Per affrontare il weekend diè dunque necessaria una preparazione meticolosa. VAI ALLA DIRETTA TESTUALEVEDERE LAIN DIRETTA Laandrà in scena a partire dalle 15:00 di domenica 22 settembre. La diretta sarà accessibile esclusivamente previo abbonamento a Sky, ma poche ore più tardi sarà disponibile anche lain