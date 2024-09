Bardi fa il supereroe i granata respirano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) REGGIANA 0 SALERNITANA 0 REGGIANA (4-3-2-1):; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Fontanarosa; Sersanti (18’st Ignacchiti), Reinhart, Portanova (30’st Cigarini); Vergara (40’st Marras), Maggio (30’st Girma); Gondo (1’st Okwonkwo),. A disp.: Motta, Stulac, Vido, Libutti, Urso, Cavallini, Nahounou. All.: Viali SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci (21’st Soriano), Adelaide (28’st Tello); Hrustic (13’st Verde), Braaf (28’st Dalmonte); Wlodarczyk (13’st Torregrossa). A disp.: Fiorillo, Corriere, Velthus, Simy, Ruggeri, Ghiglione, Jaroszynski. All.: Martusciello Arbitro: Zufferli di Udine (Mokhtar e D’Ascanio; IV ufficiale Poli; Var Minelli, Avar Meraviglia) Note: spettatori 10.036 per un incasso lordo di 122.401,84 euro. Ammoniti Bronn, Stojanovic, Reinhart, Amatucci, Tello. Angoli: 5-5. Recuperi: 0’ e 4’.