Alluvione chiusa la via Zena a Pianoro Alto pericolo di crollo della strada

(Di domenica 22 settembre 2024)(Bologna), 22 settembre 2024 - La viasta crollando e Città Metropolitana interviene. A seguito delle piogge e dell’dei giorni scorsi si sono formate importanti crepe nel tratto pianoreseviache va dal Farneto a Botteghino di Zocca. Per questodicarreggiatale Città Metropolitana ne ha disposto la chiusura immediata. Sul posto il sindaco Luca Vecchiettini, i carabinieri e i pompieri. Così dal Comune: “È stata disposta in quest’istante la chiusuraviaal chilometro 4+560 a causa di undi. Venendo dal Botteghino non si arriva a San Lazzaro ma è possibile arrivare fino al civico 105, da San Lazzaro invece si può raggiungere fino al civ. 107”.