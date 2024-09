Agricoltura ambiente e cibo sano Autumnia la tradizione si rinnova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Anche quest’anno piazza Bonechi si prepara a diventare la "piazza delle associazioni" in occasione di "2024", la manifestazione dedicata ade Alimentazione e organizzata, per il 25° anno, dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. Le varie realtà del territorio potranno infatti avere uno spazio gratuito per farsi conoscere nei giorni dioppure proporre attività di autofinanziamento. Proprio per procedere all’assegnazione degli spazi, fino alle 12 del 2 ottobre sarà possibile presentare domanda di assegnazione di uno degli stand (gazebo coperti, di 4x4 metri, con la base in legno e dotati di illuminazione, allacciamento all’energia elettrica, tavolino e sedie), messi gratuitamente a disposizione dal Comune.