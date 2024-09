Uccide la nonna a colpi di forbice Poi la chiamata choc ai Carabinieri | Lei è morta ma io sto bene

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) L’ennesima tragedia familiare si è consumata questa mattina a Chiavari, in un contesto ancora da chiarire. Ma dai particolari emersi sinora emerge una tragedia sconcertante e terribile. Come è stato comunicato dalle Forze dell’Ordine, un ragazzo di 20 anni, Simone Monteverdi, ha ucciso ladi 82 anni, Andreina Canepa, con la quale conviveva in un appartamento di corso Lavagna. L’omicidio, almeno secondo le dichiarazioni del ragazzo, è avvenuto dopo un litigio che aveva coinvoltoe nipote. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane hato l’anziana al collo con un paio di forbici. La Telefonata aiDopo l’aggressione, è stato lo stesso Simone a contattare i. Durante la, il giovane avrebbe pronunciato una frase sconcertante: “La, ma io sto”, avrebbe detto agli agenti increduli.