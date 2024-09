Tumore al seno tasso di mortalità diminuito del 6% in 5 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024) Nel 2023, in Italia, ilalha colpito oltre 55.000 donne, rappresentando il 30% di tutte le neoplasie femminili. Sebbene i nuovi casi continuino ad aumentare, ildiè in diminuzione: tra il 2015 e il 2020 si è registrata una riduzione del 6%, in gran parte grazie ai progressi terapeutici generati dalla ricerca. L’Italia si posiziona ai vertici mondiali per la qualità e la quantità degli studi condotti in questo settore, secondo quanto riportano gli esperti del Gruppo Italiano Mammella (GIM), uno dei principali consorzi di ricerca indipendente in oncologia. La Riunione Annuale del GIM si svolge a Udine, dove gli esperti discuteranno le novità scientifiche emerse di recente e pianificheranno le attività future.