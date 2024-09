Scandalo Keu in aula Il rebus delle parti civili La battaglia delle difese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Pontedera (Pisa), 21 settembre 2024 – Di nuovo infra un mese. Segnatamente il 18 ottobre con una nuova udienza preliminare per il processo Keu, che vede la procura antimafia di Firenze chiedere il rinvio a giudizio di 24 persone e 6 società. Ieri si è dibattuto sull’eventuale ammissionepresunteoffese: una quarantina tra persone fisiche (proprietari di terreni), Comuni, sindacati, associazioni. Al centro della discussione le eccezioniche, da quanto abbiamo appreso, hanno sottoposto al gup vari aspetti di contestazione: dal ritenuto mancato rispettodisposizioni in materia della legge Cartabia, alla mancata dimostrazione del danno che sarebbe stato subito dalleche intendono costituirsi in giudizio.