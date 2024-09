Premier League 2024 2025 Manchester United fermato sullo 0-0 dal Crystal Palace

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Non riesce a trovare continuità in questo avvio di stagione il, che non va oltre lo 0-0 contro ilnella sfida valevole per la quinta giornata di. I Red Devils dominano il possesso palla, si presentano spesso davanti alla porta difesa da Henderson, ma non riescono mai a sbloccare il risultato e così la classifica recita ancora 7 punti dopo due vittorie, altrettante sconfitte e il pari odierno. Appuntamento rinviato con la prima vittoria inper i padroni di casa, che comunque ottengono il terzo pari consecutivo e smuovono la classifica che li vede in 16esima posizione.0-0 dalSportFace.