Pielle testa a testa con Ruvo I biancoblu la spuntano 63-62 e volano in finale di Supercoppa

(Di sabato 21 settembre 2024) Livorno, 21 settembre 2024 – Inizio di stagione tra spettacolo e sofferenza per laLivorno, autrice di una partita durissima controdi Puglia, vinta per 63-62. Un match in cui hanno spesso vinto le difese e con percentuali molto basse dal campo, decisa solo dai liberi nel. Sugli scudi per iDavide Bonacini, autore di 19 punti. Coach Federico Campanella parte con Bonacini, Del, Campori, Donzelli e Paesano nel quintetto iniziale ottenendo i risultati sperati,si esibisce in un clinic offensivo e difensivo, arrivando facilmente al ferro con Bonacini, segnando molto da 3 e riuscendo ad impedire canestri facili ai pugliesi. Il primo quarto finisce sul risultato di 24-11.